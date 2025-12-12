İzmir Bostanlı'da 'deniz marulu' istilası: Körfezde yeşil tabaka

İzmir Bostanlı'da 'deniz marulu' istilası

İZMİR (İHA) - İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, deniz marulu olarak bilinen yeşil tabakayla kaplandı.

Sabah saatlerinden itibaren sahil bandında biriken su yosunları denizin rengini değiştirirken, kıyıya vuran ve su yüzeyini kaplayan yeşil tabaka sahil boyunca geniş bir alanda gözlemlendi. Özellikle dalga hareketlerinin az olduğu sığ bölgelerde yoğunluğun arttığı belirtildi.

Havayı fırsat bilip yürüyüş ve spor için sahile çıkan vatandaşlar da denizdeki renk değişimini fark etti. Deniz yüzeyindeki tabakanın kıyı boyunca belirli aralıklarla devam ettiği gözlendi.

Bu mevsimde deniz marulu olmaz

Prof. Dr. Doğan Yaşar şöyle konuştu: "2007’de İzmir’de bir katliam yaptılar; derelerin altını betonlamaya başladılar. ‘Etmeyin, eylemeyin, körfezi öldürürsünüz, perişan edersiniz.’ dedik ama dinlemediler. Bugün Aralık’ın 12’si ve artık kış mevsimine geldik; bu mevsimde deniz marulu hiç olmaması gerekirken şu anda deniz marulu var. 2005’ten sonra arıtmayı kesince bir anda geri dönüş başladı; bir yıl sonra İzmir’de koku ortaya çıktı. 2012’lerden sonra ise deniz marulu yavaş yavaş patlamaya başladı. Önceleri yalnızca Mayıs ve Ekim aylarında görülürken zamanla aylar boyunca sürer hale geldi. Bu durum, denizin yeniden doygunluğa erişmeye başladığının göstergesiydi. Geçen yıl büyük bir plankton patlamasıyla olağanüstü bir balık ölümü yaşadık. Bugün Aralık’ın 12’sinde deniz marulunun görülmesi, körfezin çok kirli olduğunun açık bir göstergesidir."

Kirliliğin nedeni arıtılmamış su

Yaşar, asıl kirliliğin nedeninin fabrikalardan gelen arıtılmamış su olduğunu belirterek şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina döneminden sonra jeoloji mühendislerine ve doğa bilimcilerine hiçbir şekilde yer vermedi. Asıl kirliliğin nedeni ise özellikle Bornova ilçesinin arkalarından gelen derelerden taşınan ağır kirliliktir. Fabrikalar arıtma yapmıyor. Bu nedenle fabrikalar arıtmalarını çalıştırmalı gerekirse enerjileri sübvanse edilmeli, bakanlıkla görüşülerek çözüm bulunmalı; hatta gerektiğinde derelerin üzerine küçük arıtmalar bile yapılabilir. Önemli olan, denize pırıl pırıl suyun ulaşmasıdır. Çünkü gördüğünüz bu iç körfez, tüm Akdeniz’in en verimli, en güzel körfezidir ve en kaliteli balıkların yaşadığı alandır. Ancak bunun için önce bilime inanılması ve bilimin dediğinin yapılması gerekir. Ne yazık ki mevcut yönetimin bilimle hiçbir ilgisi yok. 1999’dan beri belki 500 defa anlattık, yazılı basında 3-4 bin kez dile getirdik ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bunlarla hiç ilgilenmedi. Bugün geldiğimiz noktada, 12 Aralık itibarıyla deniz marulları denizi kaplamış durumdadır."

Temizlik çalışmaları sürüyor

Öte yandan bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesine ait yüzer-gezer palet aracı ile deniz yüzeyindeki deniz marullarını temizleme çalışmaları sürüyor.

