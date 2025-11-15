Kayseri'de bıçaklı kavga: Kocasinan'da 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Kocasinan'da parkta çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerindeki bir parkta, kimliği öğrenilemeyen iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve şahıslardan biri bacak kısmından yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sırasında olayı gerçekleştiren ve yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.

