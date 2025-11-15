Kayseri'de bıçaklı kavga: Kocasinan'da 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı; şüpheli kaçtı, polis arama başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:38
Kocasinan'da parkta çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerindeki bir parkta, kimliği öğrenilemeyen iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve şahıslardan biri bacak kısmından yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sırasında olayı gerçekleştiren ve yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.

