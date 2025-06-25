DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı: İtiraz Sonrası Mahkeme Kararı

Kayseri'de, yönetim seçiminde yapılan usulsüzlük iddiaları üzerine bir bina yönetimine kayyum atandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:49
Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı: İtiraz Sonrası Mahkeme Kararı

Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atama Kararı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Uğurevler Mahallesi'nde bulunan 32 dairelik bir binanın yönetimine, yapılan bir itiraz sonucunda kayyum atandı. 2 yıl önce gerçekleştirilen yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle bazı malikler mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme Süreci ve Kayyum Ataması

Mahkemeye yapılan itiraz üzerine Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi bir dava açıldı. Bu davanın sonucunda bina yönetimine kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum olarak görevlendirilen Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bina yönetimlerine kayyum atanabileceğini belirtti.

Kayyum Süresi ve Görev Tanımı

Duygun, mahkemenin kendilerini 6 ay süreyle kayyum olarak görevlendirdiğini ve bu süre içinde binadaki tüm işlemleri inceleyeceklerini ifade etti. Hazırlanacak raporun mahkemeye sunulacağı belirtildi.

Mağduriyetler ve Zarar Miktarı

Kendileri tarafından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dernek kurduklarını aktaran Duygun, "Söz konusu bina 32 dairelik. Bu binada 2023 yılında yönetici seçimi yapılacak. Ancak bazı maliklerin itirazları nedeniyle geçici olarak kayyum atanması gerekti. Durumdan şikayetçi olan 5 malik, mahkeme süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmadı. Bu da diğer maliklerin hizmet almasını zorlaştırıyor. Burada oluşan zarar yaklaşık 500 bin lira" diye konuştu.

Ödeme Sürecine Dair Açıklamalar

Duygun, kayyumun resmi olarak işe başlamasıyla birlikte şikayetçi olan 5 malikle görüştüklerini ve tüm borçlarını ödeyeceklerini belirttiklerini aktardı. Böylece, binada yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi hedeflenmektedir.

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme...

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı. Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme...

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı. Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor