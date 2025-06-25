Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı: İtiraz Sonrası Mahkeme Kararı

Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atama Kararı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Uğurevler Mahallesi'nde bulunan 32 dairelik bir binanın yönetimine, yapılan bir itiraz sonucunda kayyum atandı. 2 yıl önce gerçekleştirilen yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle bazı malikler mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme Süreci ve Kayyum Ataması

Mahkemeye yapılan itiraz üzerine Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi bir dava açıldı. Bu davanın sonucunda bina yönetimine kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum olarak görevlendirilen Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bina yönetimlerine kayyum atanabileceğini belirtti.

Kayyum Süresi ve Görev Tanımı

Duygun, mahkemenin kendilerini 6 ay süreyle kayyum olarak görevlendirdiğini ve bu süre içinde binadaki tüm işlemleri inceleyeceklerini ifade etti. Hazırlanacak raporun mahkemeye sunulacağı belirtildi.

Mağduriyetler ve Zarar Miktarı

Kendileri tarafından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dernek kurduklarını aktaran Duygun, "Söz konusu bina 32 dairelik. Bu binada 2023 yılında yönetici seçimi yapılacak. Ancak bazı maliklerin itirazları nedeniyle geçici olarak kayyum atanması gerekti. Durumdan şikayetçi olan 5 malik, mahkeme süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmadı. Bu da diğer maliklerin hizmet almasını zorlaştırıyor. Burada oluşan zarar yaklaşık 500 bin lira" diye konuştu.

Ödeme Sürecine Dair Açıklamalar

Duygun, kayyumun resmi olarak işe başlamasıyla birlikte şikayetçi olan 5 malikle görüştüklerini ve tüm borçlarını ödeyeceklerini belirttiklerini aktardı. Böylece, binada yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi hedeflenmektedir.

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı. Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı. Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.