Kayseri'de Büyükkılıç’tan Destek: 11 Bin Öğrencinin Çamaşırı Ücretsiz Yıkandı

Genç dostu belediyecilik: Çamaşır Yıkama Merkezi 2025'te öğrencilere hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genç dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Çamaşır Yıkama Merkezi, 2025 yılında 11 bin üniversite öğrencisine ücretsiz hizmet vererek sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik destek projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın "genç dostu şehir" vizyonu doğrultusunda kurulan merkez, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunuyor.

Merkez, "150. Yılda 150 Proje" kapsamında KAYMEK Akademi Tesisi bünyesinde faaliyete geçirildi. Özellikle Kayseri’de yatılı öğrenim gören öğrencilerin önemli bir ihtiyacını karşılayan tesiste, öğrencilerin çamaşırları tamamen ücretsiz olarak yıkanıp kurutuluyor.

Hizmetin sunulduğu merkezde 30’un üzerinde çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle modern ve hijyenik bir ortam sağlanıyor. Merkezden faydalanan öğrenciler, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç projeye ilişkin, "Üniversite öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların her alanda yanında olmak, şehir olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları ihtiyaçları en aza indirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri’yi öğrenci dostu şehir yapma hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik projelerle altyapı ve ulaşımın yanı sıra sosyal hizmetlerde de örnek bir belediyecilik anlayışı sergilemeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Kayseri’yi daha da öğrenci dostu bir şehir haline getirme hedefini güçlendiriyor.

