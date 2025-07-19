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Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de park yeri yüzünden tartışan iki kişi arasında camideki bıçaklama sonucu 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu öldü.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:52
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Trajik Olay Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Gerçekleşti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, park yeri yüzünden yaşanan bir tartışmanın ardından, camide ikindi namazını kılarken 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu, Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı. Bu talihsiz olay, Selçuklu Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları ve Müdahale

Alınan bilgiye göre, namaz sırasında aniden gerçekleşen saldırıda Tanrıkulu, çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Cemaatin hızlı müdahale ve ihbarı sonrası, olay yerinde polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Ancak, sağlık görevlileri, Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakınlarının Acısı ve Olayın Sonrası

Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları, yaşanan olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri incelemesinin ardından Tanrıkulu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faali Y.Ş. ise polise teslim oldu.

İki kişi arasında bir hafta önce yaşanan, park yeri nedeniyle meydana gelen kavganın ardından bu olayın gerçekleşmesi, toplumda derin bir üzüntü yarattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde çalışma yaptı.

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