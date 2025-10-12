Kayseri'de çatıdan düşen Y.T. (55) yaralandı

Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol eden Y.T. (55), sağanak nedeniyle dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralandı; sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 12:09
Kayseri'de çatıdan düşen Y.T. (55) yaralandı

Kayseri'de çatıdan düşen kişi yaralandı

Olayın Detayları

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde bir süre önce komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T. (55), çatıyı kontrol ettiği sırada başlayan sağanak nedeniyle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol ettiği sırada beton zemine düşen kişi yaralandı....

Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol ettiği sırada beton zemine düşen kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol ettiği sırada beton zemine düşen kişi yaralandı....

