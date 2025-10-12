Kayseri'de çatıdan düşen Y.T. (55) yaralandı

Kayseri'de çatıdan düşen kişi yaralandı

Olayın Detayları

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde bir süre önce komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T. (55), çatıyı kontrol ettiği sırada başlayan sağanak nedeniyle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

