Kayseri'de Çaydanlıkla Darbe: Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Çaydanlıkla Darp Olayı

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından H.C.C. (18) isimli şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Sosyal Medyada Viral Olan Video

Ekipler, sosyal medya platformlarında viral hale gelen çaydanlıkla darp görüntülerinin ardından hızlı bir çalışma başlattı. Kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, H.C.C.'yi gözaltına aldı.

Önceki Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Sorgulama sırasında zanlının 43 suç kaydının olduğu belirlendi. Bu suçlar arasında hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve zorla alıkoyma gibi ağır suçlar yer alıyor.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C.C., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan zanlının, adalet önünde hesap vermesi bekleniyor.