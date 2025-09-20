Kayseri'de Çoban Köpeği Saldırısı: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çoban köpeğinin saldırdığı 60 yaşındaki Fatma Hançer, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:56
Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde meydana gelen olayda, mahallede dolaşırken çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Fatma Hançer (60), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Olay, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde gerçekleşti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Hançer, 18 Eylül tarihinde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Hançer'in cenazesi, dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise serbest bırakıldı.

