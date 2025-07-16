Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonu

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleşti

Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, Suriye uyruklu 2 zanlı yakalandı. Bu kişilerin, ülkelerinde bulundukları dönem boyunca örgüt içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.