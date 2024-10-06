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Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Kayseri'de drift atan sürücünün cezası 32 bin lira oldu, ehliyeti 2 ay süreyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:10
Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de, sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye sokması sonucu 32 bin 923 lira para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle iptal edildi.

Trafik Denetleme Ekipleri Harekete Geçti

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sosyal medyada yer alan "Yeni Sanayi Bölgesinde drift" paylaşımını incelemesi sonucunda ortaya çıktı. Ekipler, drift yaptığı tespit edilen sürücüyü yakalayarak gerekli cezai işlemleri uyguladı. Polisin Önceliği Güvenlik

Kayseri'nin canlı trafiğinde yaşanan bu türden olaylar, polisin güvenliği sağlamak adına gerçekleştirdiği denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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