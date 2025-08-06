Kayseri'de Düğün Sırasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak'ta gerçekleştirilen bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, kısa sürede kavgaya dönüştü ve çatışma sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir kişi de sopayla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumu kritik olan 2 kişi dahil olmak üzere toplam 3 yaralı, ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

