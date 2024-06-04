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Kayseri’de düşen eğitim uçağından acı haber: Pilotlar hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde düşen eğitim uçağında acı haber geldi. Uçakta yer alan iki pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:55
Kayseri’de düşen eğitim uçağından acı haber: Pilotlar hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Hasan Arpa Mahallesi’nde bir eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonrasında, uçakta yer alan iki pilotun yaşamını yitirdiği ve şehit olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, konu ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:

“12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim amacıyla kalkmış olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olan SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmaları sürmektedir.”

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