Kayseri'de Eş Zamanlı Operasyon: 50 Kişi Yakalandı

Kayseri'de eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve toplam 98 yıl 10 ay 27 gün hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:55
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 50 kişi yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 56 ekip ve 286 personelin katılımıyla il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde; ’Kasten Öldürme’, ’Hırsızlık’, ’Dolandırıcılık’, ’Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’, ’Basit Yaralama’, ’Tehdit’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma’ gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 98 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şahıs saklandığı adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 50 kişi; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

