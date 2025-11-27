Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri, Van İlamat ve İnfaz Bürosu kararıyla FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi Esenyurt Mahallesi'nde yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:29
Jandarma operasyonunda gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranan bir şahıs yakalandı.

Van İlamat ve İnfaz Bürosu kararıyla FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında aranma kaydı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Esenyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

