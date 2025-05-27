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Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden ceza alan eski icra müdürü H.Ş. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:54
Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü H.Ş. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası tarafından verilen karar doğrultusunda, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin yakalanması için çalışmalar yürüttü.

Pınarbaşı'nda Ele Geçirildi

H.Ş., Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını gösterirken, halkın huzurunu sağlama amaçlı çalışmaların devam edeceği bildiriliyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

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