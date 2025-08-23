Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı: 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin operasyonu
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, hakkında 'FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan A.C.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu A.C.K. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.