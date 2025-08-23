DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı: 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kayseri'de 'FETÖ' üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari A.C.K., Terörle Mücadele ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:35
Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı: 4 Yıl 2 Ay Hapis

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, hakkında 'FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan A.C.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu A.C.K. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı