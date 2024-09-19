Kayseri'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Ele Geçirildi

Kayseri'de Firari Hükümlünün Yakalanması

Kayseri'de, 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin mutfak dolabında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hükümlü Hakkında Bilgiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı şahsı, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından dolayı arıyordu.

Operasyon Detayları

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.Ö. saklandığı mutfak dolabında bulunarak etkin bir şekilde yakalandı. Operasyon, güvenlik güçleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Cezaevine Teslim Edildi

Büro amirliğinde işlemleri tamamlanan M.Ö., daha sonra cezaevine teslim edilmiştir. Bu yakalama ile Kayseri'deki asayişin sağlanmasına önemli bir katkı sağlandı.