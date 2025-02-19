Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:48
Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de 2 Firari Hükümlüye Operasyon

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, kentte aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Hükümlüler ve Ceza Süreleri

Yapılan operasyon sonucunda, kasten yaralama ve suç eşyasını satın alma suçlarından toplam 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmiş olan G.K. ile sadece kasten yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.K. yakalandı.

Her iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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