Kayseri'de Gazze Saldırılarına Protesto

Gazze Saldırıları Kayseri'de Protesto Edildi

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları büyük bir protesto ile karşılandı. Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar "Gazze için meydandayız" sloganlarıyla Bürüngüz Camisi önünde bir araya geldiler.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Açıklamalar

Protesto öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından grup adına açıklama yapan Furkan Yılmaz Altunöz, küresel vicdanın, insanlığın ve Müslümanların ayakta olduğunu belirtti. Altunöz, "Zalimleri korkulu gecelerin beklediğini" ifade ederek, onların artık uykularını kaybettiklerini ve sokağa çıkamaz hale geldiklerini vurguladı.

Gazze Rönesansı ve İnsanlık Direnişi

Altunöz açıklamasında ayrıca, "Tarih, Allah ve melekler bizden yanadır. Siz Müslümansınız ve Anadolu'sunuz. 7 Ekim 2023'te yeni bir dönem başlamıştır. Bunun adı 'Gazze Rönesansı'dır.' O süreç bütün hızıyla devam etmektedir. Gazze'de başlayan insanlık ve özgürlük direnişini selamlıyorum" dedi.

Etkinlik Sloganlar ve Dua ile Sona Erdi

Açıklamanın ardından katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbirler getirdiler. Protesto, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından "Gazze için meydandayız" sloganıyla Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki bayrak, döviz ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından "Gazze için meydandayız" sloganıyla Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki bayrak, döviz ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.