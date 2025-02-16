Kayseri'de Gürültü Yapan Sürücüye 5 Bin 929 Lira Ceza

Kayseri'de çevresine rahatsızlık veren bir sürücüye 5 bin 929 lira para cezası kesildi. İhlal tespit edildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 02:13
Kayseri'de Gürültü Yapan Sürücüye 5 Bin 929 Lira Ceza

Kayseri'de Gürültü Kirliliğine Son!

Kayseri'de aracıyla gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücüye, 5 bin 929 lira para cezası uygulandı. Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde meydana geldi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Çevre sakinlerinden gelen ihbarlar üzerine ekipler, kısa sürede sürücüyü tespit ederek duruma müdahale etti. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 2 bin 979 lira, kabahatler kanununun ilgili maddelerinden ise 2 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadelerini kullanarak, benzer davranışları olan sürücülere karşı gereken önlemlerin alınacağını duyurdu.

Bu durum, Kayseri'de trafik güvenliğini sağlamak ve çevre sakinlerinin huzurunu korumak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

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