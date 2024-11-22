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Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda güvercin kümesinde 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:01
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de, güvercin kümestinde yapılan baskında toplam 5 kilo 209 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güvercin Kümeste Uyuşturucu Ticareti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, güvercinlerin bulunduğu bir kümeste yaptıkları aramada, bir çantada 5 parça halinde uyuşturucu maddeyi tespit etti.

Yasadışı Malzemeler Ele Geçirildi

Bu operasyonda, ayrıca ruhsatsız bir tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.Ç. (27) ve C.U. (20) ile ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.

Kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden sürerken, yetkililer bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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