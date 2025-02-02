Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Mahsur Güvercini Kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde ilginç bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, apartmanda yaşayan Ramazan Çavdar'ın bina bacasından gelen sesleri fark etmesiyle başladı. Hızla durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildiren Çavdar, olayın gelişimini dikkatle takip etti.

İtfaiye ekipleri, yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaştı ve hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, özel aparatlar kullanarak havalandırma boşluğundaki güvercini güvenli bir şekilde çıkardı.

Kurtarma işleminin ardından güvercin, doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, itfaiye ekiplerinin doğaya ve hayvanlara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.