Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de Suçüstü Operasyonu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İhbar Üzerine Başlatılan Çalışma

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bir ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Yakalandı

Bölgeye giden ekipler, O.H. ve A.H.Y. isimli iki şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, zanlılara ait kazma, balyoz, iki kürek ve O.H. adına kayıtlı ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yedi fişek ele geçirildi.

Şu anda gözaltındaki iki zanlının jandarma soruşturması sürüyor.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada, kazma, balyoz, 2 kürek ve O.H'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 fişek ele geçirildi.