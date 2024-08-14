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Kayseri'de Kaçak Sünnet Olayında İki Tutuklama

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak sünnet edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:26
Kayseri'de Kaçak Sünnet Olayında İki Tutuklama

Kaçak Sünnet Olayı Kayseri'de Gündemde

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 7 yaşındaki bir çocuğun kaçak sünnet edilmesi sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarına ilişkin yapılan açıklamalara göre, 18 Temmuz tarihinde, özel bir sağlık kabininde gerçekleşen sünnet işleminin ardından çocukta kangren komplikasyonu gelişti.

Şüpheliler Hakkında Gelişmeler

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesinin ardından S.D. ve H.Ç. tutuklandı, diğer zanlı ise serbest bırakıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, sünnetin gerçekleştirildiği sağlık kabini, yetkisiz işlem nedeniyle kapatılmıştır.

Kayseri Valiliği'nden Açıklama

Kayseri Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumu ve ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurusu hakkında bilgi verdi. Sünneti gerçekleştiren H.Ç. ise Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

Bu olay, kaçak sağlık uygulamalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kamuoyunda bu tür işlemlerle ilgili farkındalık artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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