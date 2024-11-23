Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı ve 359 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Kayseri'de, emniyet güçleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon Detayları

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.Ç. (37) ve M.Ö. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda, toplamda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bu operasyon, Kayseri'deki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.