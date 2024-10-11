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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Büyük Miktarda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:24
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Büyük Miktarda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Şok Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde, il genelinde çeşitli şubelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yürütülen operasyon, ilçe girişinde şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyona katılan 17 ekip, yapılan detaylı aramalarda 5 araçtan toplam 70 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 106 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, araç sürücülerine 42 bin 633 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Gözaltılar ve Sonrası

Yapılan tüm bu işlemlerin ardından, 3 şüpheli gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler için en yakın emniyet birimine teslim edildi. Bu tür operasyonların, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla hız kesmeden süreceği belirtildi.

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