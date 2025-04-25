Kayseri'de Kadınlar Gazze İçin Dua ve Kur'an Okudu

Kayseri'de Kadınlardan Gazze İçin Anlamlı Eylem

Kayseri'de bir araya gelen kadınlar, Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin çadırı altında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar sabah saatlerinden itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için Fetih Suresi okudu.

Birlikte Duaya Katıldılar

Etkinliğe, Filistin Dayanışma Platformu bünyesinde bir araya gelen kadınların yanı sıra erkek gönüllüler de katıldı. Çadırın önünde düzenlenen toplu duada, katılımcılar birlikte dua etti.

Gazze'ye Yardım Kumbarası

Ayrıca, etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Gazze'ye yardım kumbarası oluşturularak, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlama amacı güdüldü.

Kayseri'de bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki zulmün sona ermesi için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kayseri'de bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki zulmün sona ermesi için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.