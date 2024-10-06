Kayseri'de Kapısı Açık Seyreden Sürücüye Ağır Ceza

Kayseri'de Trafik Kurallarına Uymayan Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de, trafiğin akışını tehlikeye atan kapısı açık bir araç, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi ve sürücüsüne yüksek bir ceza kesildi.

Sosyal Medya Üzerinden Bilgilendirme

Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları "kapısı açık seyreden araç" adlı gönderi ile bu kuralların ihlaline dikkat çekti. Paylaşımın ardından, araç sahibinin kimliği kısa sürede belirlendi.

Ceza ve Otopark İşlemleri

Belirlenen sürücüye 32 bin 177 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, aracın otoparka çekildiği bildirildi. Bu tür cezaların, trafik güvenliğini artırma konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğu vurgulandı.