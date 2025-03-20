Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 911 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 911 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:49
Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 911 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kent genelinde süregelen olumsuz hava koşulları, birçok vatandaşın zor durumda kalmasına sebep oldu.

Bu durum karşısında, AFAD, Türk Kızılay, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli, olası olumsuzluklara anında müdahale etmek için hazır bekledi.

Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri, gönüllülerle birlikte 103 mahsur kalma olayına hızlı bir şekilde müdahale etti. Mahsur kalan vatandaşlardan 606'sı Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında, 305'i ise dinlenme tesislerinde misafir edildi.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve kaymakamlar, koordinasyon çalışmalarını sahada yürütmek için aktif olarak görev aldı. Ayrıca, yol üzerindeki vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunarak destek sağlandı.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı. Emniyet...

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllülerce 103 mahsur kalma olayına müdahale edildi.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı. Emniyet...

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllülerce 103 mahsur kalma olayına müdahale edildi.

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