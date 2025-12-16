Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu: Mevsimin İlk Karı Kent Merkezine İndi

Yoğun yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi

Kayseri'de dün sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, bu sabah itibarıyla kent merkezine indi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar, şehirde birçok noktada güzel görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk karı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar yağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

