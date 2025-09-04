DOLAR
41,15 0%
EURO
47,98 -0,42%
ALTIN
4.710,53 0,08%
BITCOIN
4.607.329,11 0,18%

Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını: Müdahale Sürüyor

Kayseri OSB'deki keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor; iki itfaiye personeli ve bir fabrika çalışanı yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 00:24
Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını: Müdahale Sürüyor

Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını: Müdahale Sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Olayın Detayları

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda etkili olmaya devam ediyor.

Müdahale ve Destek

Alevlere müdahalede OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri görev alıyor. Çalışmalara ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler da destek veriyor.

Yaralılar

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Kıbrıs Gazisi Adil Haymana Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
AB Konseyi Başkanı Costa'dan Lizbon'daki Tramvay Kazası İçin Başsağlığı
3
ABD Yargıcı: Trump'ın Harvard Fonlarını Dondurması Anayasaya Aykırı
4
Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
5
Duran'dan Milli Takıma Tebrik: EuroBasket 2025'te Namağlup Liderlik
6
Adana Seyhan'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
7
ABD Temsilcisi Wilson'dan Suriye'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor