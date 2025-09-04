Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını: Müdahale Sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Olayın Detayları

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda etkili olmaya devam ediyor.

Müdahale ve Destek

Alevlere müdahalede OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri görev alıyor. Çalışmalara ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler da destek veriyor.

Yaralılar

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.