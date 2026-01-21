Kayseri'de Kırsalda Kapalı Yol Kalmadı: 11 İlçede 197 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de kırsalda kapalı yol kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun karla mücadele çalışmalarıyla ulaşımı normalleştirdi. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki ekipler, kar yağışı ve tipiye karşı 7/24 esaslı bir seferberlik ilan ederek kent genelinde yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldü. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 156 araç ve 421 personel sahada görev alırken, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı güç bölgeler öncelikli olarak ele alındı.

11 İlçede 197 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile yoğun mesai yaparak kırsal mahalle yollarını açtı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Akkışla’da 3, Bünyan’da 20, Develi’de 10, Felahiye’de 8, Özvatan’da 5, Pınarbaşı’nda 78, Sarıoğlan’da 9, Sarız’da 36, Talas’ta 4, Tomarza’da 15 ve Yahyalı’da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 197 mahalle ve 1.544 kilometre uzunluğundaki yol kesimi ulaşıma açıldı.

Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı. Vatandaşların güvenli ulaşımı için tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

68 Günde 21 bin 160 Kilometrelik Yol Açıldı

Kırsal Hizmetler ekiplerinin bu sezon yürüttüğü kış çalışmaları 15 Kasım 2025 - 21 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. 68 günlük çalışmalar kapsamında, ekipler 3.477 kilometre yol ağındaki 467 mahalle ve 131 bağlı mezrada toplam 21.160 kilometre yol kat ederek, 598 lokasyonda yolları ulaşıma açtı.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarının etkili olduğu dönemde şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için tüm imkânlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

