Kayseri'de Kırsalda Kapalı Yol Kalmadı: 11 İlçede 197 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Kasım 2025-21 Ocak 2026 kış çalışmalarıyla 11 ilçede 197 kırsal mahalle yolunu ve 1.544 km'yi ulaşıma açtı; 7/24 çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:36
Kayseri'de Kırsalda Kapalı Yol Kalmadı: 11 İlçede 197 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de kırsalda kapalı yol kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun karla mücadele çalışmalarıyla ulaşımı normalleştirdi. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki ekipler, kar yağışı ve tipiye karşı 7/24 esaslı bir seferberlik ilan ederek kent genelinde yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldü. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 156 araç ve 421 personel sahada görev alırken, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı güç bölgeler öncelikli olarak ele alındı.

11 İlçede 197 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araç ile yoğun mesai yaparak kırsal mahalle yollarını açtı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Akkışla’da 3, Bünyan’da 20, Develi’de 10, Felahiye’de 8, Özvatan’da 5, Pınarbaşı’nda 78, Sarıoğlan’da 9, Sarız’da 36, Talas’ta 4, Tomarza’da 15 ve Yahyalı’da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 197 mahalle ve 1.544 kilometre uzunluğundaki yol kesimi ulaşıma açıldı.

Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı. Vatandaşların güvenli ulaşımı için tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

68 Günde 21 bin 160 Kilometrelik Yol Açıldı

Kırsal Hizmetler ekiplerinin bu sezon yürüttüğü kış çalışmaları 15 Kasım 2025 - 21 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. 68 günlük çalışmalar kapsamında, ekipler 3.477 kilometre yol ağındaki 467 mahalle ve 131 bağlı mezrada toplam 21.160 kilometre yol kat ederek, 598 lokasyonda yolları ulaşıma açtı.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarının etkili olduğu dönemde şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için tüm imkânlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN ÇALIŞMALARLA 11 İLÇEDE 197 KIRSAL MAHALLE YOLUNU YENİDEN ULAŞIMA AÇTI. 7/24 ESASLI ÇALIŞMALAR SONUCU KIRSAL MAHALLELERDE KAPALI YOL KALMADI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI ŞEHİR MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor
2
Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi
3
ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı
4
Ağrı ve kırıklara dikkat: Prostat kanseri kemiklere yayılabilir
5
Gaziosmanpaşa'da Led Ekranlar Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatıldı
6
Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli
7
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları