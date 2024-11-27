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Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 01:29
Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de Komşular Arasındaki Silahlı Kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, komşular arasında çıkan bir tartışma sona ermeden kanlı bir kavgaya dönüştü. Olay, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma ile patlak verdi.

Alınan bilgilere göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.C., evinde bulundurduğu tabanca ile komşusu M.Ö.'ye ateş açtı. Bu saldırıda M.Ö., karnından, E.Ö. ise bacağından yaralandı.

Durumu gören vatandaşlar, hemen polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın baş şüphelisi A.C., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın detayları hakkında incelemeler devam ederken, bölge halkı olayın şokunu yaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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