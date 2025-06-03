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Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı

Kayseri'de polis, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda tedbirli denetim yaptı, sürücüler emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 17:06
Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı

Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi

Kayseri'de, Kurban Bayramı öncesi, polis ekipleri otogar ve yollarda kapsamlı denetimlere başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram döneminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Trafik Denetimleri ve Uyarılar

Kayseri Şehir Terminali ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik polisleri, sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda sıkı bir şekilde uyardı. Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve diğer zorunlu evrakları kontrol edildi. Ayrıca, araçlardaki takograf cihazları da incelendi.

Hedef Kazaları Önlemek

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçebilmek için gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi. Ekipler, bu çerçevede vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Bu kapsamlı tedbirler, hem bayram öncesini hem de bayram günlerini kapsıyor.

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu. Otobüs...

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu. Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve zorunlu evraklarının kontrol edildiği denetimlerde, araçlardaki takograf cihazları da incelendi.

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu. Otobüs...

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu. Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve zorunlu evraklarının kontrol edildiği denetimlerde, araçlardaki takograf cihazları da incelendi.

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