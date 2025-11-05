Kayseri'de Kurye Midesinden 50 Kapsül — 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon ve gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği değerlendirilen kurye şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.
Operasyonda A.R. (27) isimli şüpheli gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Hastane muayenesinde şok bulgu
Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde, mide bölümünde tespit edilen 50 adet kapsül halinde toplam 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
