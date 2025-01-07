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Kayseri'de Lise Öğrencileri 'Ulu Çınarlar' ile Anıları Kara Kalemle Çizdi

Kayseri'de lise öğrencileri, huzurevi sakinlerinin anılarını kara kalemle çizerken unutulmaz anılar bir sergide buluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:09
Kayseri'de Lise Öğrencileri 'Ulu Çınarlar' ile Anıları Kara Kalemle Çizdi

Kayseri'de Anılar Sanatla Buluştu

Kayseri'de, 'Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler' adlı proje kapsamında lise öğrencileri, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerindeki büyüklerinin unutulmaz anılarını dinleyerek, bu anıları kara kalemle resmetme fırsatı buldular.

Sergi Açılışı ve Katılımcılar

Öğrencilerin çizimlerinden oluşan sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Proje süresince, 'ulu çınarlar' olarak tanımlanan yaşlıların unutulmaz anıları dinlendi ve kara kalemle resmedildi. Sergide, Kıbrıs gazisi Şaban Bataralı, Kıbrıs Harekatı sırasında yaşadığı anısını paylaştı. Anısının resmedilmesine duyduğu mutluluğu ifade eden Bataralı, 'Anlattığımın aynısını çizmişler. Şu an kendimi orada zannediyorum resme bakınca.' dedi.

Öğrencilerin Duygusal Deneyimleri

Yaşlılardan Fatma Bataralı da unutamadığı ve kendisini duygulandıran bir anısını gençlere tarif ederken, onların çizdiği resmi oldukça beğendiğini belirtti. Lisenin grafik-tasarım bölümü öğrencisi Ezgi Öztürk, yaşlılarla sohbet ederken çok duygulandıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Hayrunnisa Erkılıç, projenin 3 ay sürdüğünü belirterek, 'Yaşlılarımız bize tecrübelerini ve unutamadıkları anılarını anlattı. Onların anlattıklarını biz resme döktük.' şeklinde konuştu.

Projenin Faydaları ve Etkisi

Projeye dahil olmaktan keyif aldığını söyleyen öğrenci Sılanur Gülnar, bu deneyimin kendisi için özel olduğunu vurguladı. Proje Koordinatörü Fuat Aydın, kuşakları bir araya getirmeyi amaçladıklarını ve öğrencilerin projede kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Serginin açılışında, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri mini bir konser de verdi. Her yaşlı için çizilmiş 20 resim ve yanında anılarının yer aldığı eserler, iki gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

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