Kayseri'de Lise Öğrencisi Doğum Gününden 2 Gün Sonra Trafik Kazasında Öldü

Kayseri Kocasinan'da karşıdan karşıya geçerken çarpılan 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 00:10
Olayın Ayrıntıları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin (14), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Sürücü olarak belirlenen A.Y.B. (34) idaresindeki araç, genç kıza çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve Buğlem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Müdahalesi ve Kamera Kayıdı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Buğlem Berra Alptekin hayatını kaybetti. Genç kızın doğum gününün 2 gün önce olduğu öğrenildi. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kazanın nedenini ve sorumluluğu belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

