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Kayseri'de Mahsur Kalan Çoban 36 Saat Sonra Kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban, 36 saat süren kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:43
Kayseri'de Mahsur Kalan Çoban 36 Saat Sonra Kurtarıldı

Kayseri'de Çoban Kurtarma Operasyonu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı. Olay, Kızılören Mahallesi Uyuz Yuvası Yaylası'nda meydana geldi. Çoban Abdurrahman Kayara, 400 küçükbaş hayvanıyla birlikte fırtınanın etkisi altında kaldı.

Mahsur kalan çoban, 112’yi arayarak yardım talebinde bulundu. Ancak, devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle çobana ulaşmak mümkün olamadı. Durumun ciddiyeti üzerine İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi ekipleri derhal kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuçları

Çalışmalar, iş makineleri ile 36 saat sürdü. Sonunda çobana ve onun hayvanlarına ulaşmayı başaran ekipler, kurtarma işleminin ardından çobanı ve sürüyü güvenli bir şekilde çiftliğe götürdü. Kurtarılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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