Kayseri'de Mavi Marmara ve Gazze Şehitleri Anıldı

Kayseri'de Mavi Marmara ve Gazze'deki Hayatını Kaybedenler Anıldı

İsrail'in Mavi Marmara gemisi ve Gazze saldırılarında yaşamını yitirenler, Kayseri'de düzenlenen gıyabi cenaze namazı ile anıldı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar Bürüngüz Cami önünde toplandı.

Mavi Marmara Katliamı'nın 15. Yılı

Öğle namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte, grup adına söz alan Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş, Mavi Marmara katliamının 15. yıldönümünde şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti. Karakaş, bu olayın unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların devam etmekte olduğunu belirten Karakaş, bu saldırılarda kadın, çocuk, gazeteci ve sağlık personelinin hedef alındığını kaydetti. Ayrıca, dışarıdan gelen insani yardımların engellenmesine dikkat çekerek, başta ABD olmak üzere batı dünyasının da bu sürece ortak olduğunu vurguladı.

Dua ve Gıyabi Cenaze Namazı

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve Gazze'deki saldırıların sona ermesi için dualar edildi. Katılımcılar, yaşananları unutmamaya ve adalet için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

İsrail'in Mavi Marmara gemisi ve Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Mavi Marmara gemisi ve Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.