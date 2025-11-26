Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Melikgazi'de miras kavgası sonrası ölüm ve intihar girişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma, bir kadının hayatına mal oldu. İddiaya göre S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü.

Olay, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kayınvalidesini tabancayla vurarak ağır şekilde yaraladıktan sonra kendisine de ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan S.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen S.U. de yaşamını yitirdi. Şüphelinin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

