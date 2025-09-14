Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında

Kocasinan'da evdeki tartışma kanlı bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, ev sahibi S.Y ile misafir S.C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi, iddialara göre misafirini bacağından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Olayın nedeni olarak, ev sahibinin misafirini evdeki altınlarını çaldığı iddiasıyla bıçakladığı öne sürüldü.