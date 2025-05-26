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Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Büyük!

Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Atölyede hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 01:52
Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Büyük!

Kayseri'de mobilya üretimi yapan bir atölyede meydana gelen yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucunda yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, atölye ve depo olarak kullanılan alanların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

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