Kayseri'de Mobilya Mağazası Depo Yangını: 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:38
Kayseri'de Mobilya Mağazası Depo Yangını: 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Yangın, Kayseri'de Mobilya Mağazasında Patlak Verdi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yer alan bir mobilya mağazasının deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki olay, çevredekilerin hızlı ihbarı sayesinde geniş bir çapta kontrol altına alındı.

Acil Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangın haberi üzerine, çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan Etkilenen Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, mağazanın bitişiğinde bulunan bir hafızlık okulunda 5 öğrencinin hafif sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Dumandan etkilenen bu öğrenciler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis İnceleme Başlattı

Olay sonrası, yangının çıkış sebebine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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