Kayseri'de motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:22
Kayseri'de motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Kayseri'de motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.Ö. (19) idaresindeki 06 SS 1898 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı üzerinde kadın sürücü B.Ö. (32) yönetimindeki 38 AKT 738 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza...

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye