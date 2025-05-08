Kayseri'de Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürülen Baba: Miras Tartışması Kanlı Bitti

Kayseri'de Baba-Oğul Kavgası Kanlı Sonuçlandı

Kayseri'nin Talas ilçesi'nde meydana gelen üzücü olayda, 83 yaşındaki M.R. adlı baba, oğlu E.R. (58) tarafından bıçakla hayatını kaybetti.

Miras Tartışması Kavgaya Dönüştü

Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde meydana gelen olayda, baba ve oğul arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen bir tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavga boyutuna ulaştı. Bu esnada E.R., babası M.R.'yi bıçakladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Baba İçin Otopsi Yapılacak

Sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen M.R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba M.R.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Gözaltında

Olayla ilgili olarak E.R. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Kayseri'deki bu trajik olayın detayları ise merakla bekleniyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlu tarafından bıçakla öldürüldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.