Kayseri'de Öldürülen 2 Çocuk Annesi Melek Gül Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi

Kayseri'de öldürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Melek Gül, otopsi sonrası memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:51
Cenaze töreni Göksun ilçesinde yapıldı

Kayseri'de suçsuz yere öldürülen site görevlisinin eşi Melek Gül (36), otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Bozhöyük Mahallesi'ne getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin yaşadığı apartmana gelen emekli başçavuş İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca apartmanın dışına çıktı. Dışarıda apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaşan şüpheli, Gül'ü bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Kayseri'deki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Gül'ün cenazesi memleketine götürüldü.

Bozhöyük Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Gül'ün ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Melek Gül, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

