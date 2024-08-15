Kayseri'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Beğendik Mahallesi'nde otluk bir alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği bildirildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, Kayseri İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki iki Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti. Yangın sırasında çevrede bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hasar Durumu

Yaklaşık bir saat süren mücadele sonrası alevler söndürülürken, yangın sonucu 40 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Ayrıca, bazı evlerin bahçesindeki ağaçların da etkilendiği bildirildi. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.