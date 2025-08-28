DOLAR
Kayseri'de Oto Tamirhanesinde Çırağı Kazara Yaralayan Kalfa Gözaltına Alındı

Kayseri'de Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kalfa A.C.'nin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu çırağı M.H.O. yaralandı; A.C. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:20
Olayın Detayları

Kayseri'nin Şeker Mahallesi, 6186. Sokak üzerindeki Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde çalışan kalfa, elindeki silahla oynadığı sırada ateşin tetiklenmesi sonucu iş yerindeki çırağı yaraladı.

Olayda yaralanan çırak M.H.O., silahtan çıkan kurşunla vücuduna isabet alarak yaralandı.

Müdahale ve Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı M.H.O. hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak kalfa A.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Süreci

Emniyet güçlerinin olay yerinde ve sonrasında yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Olayın kesin nedenine ilişkin detaylar yetkili birimlerce araştırılıyor.

