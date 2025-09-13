Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve Yakalama

Kayseri'de yolculuk yapan bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen uygulamada, çantasında 1 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durdurulan otobüste yapılan aramada görevli dedektör köpek 'Mia'nın bagajdaki bir valize tepki vermesi üzerine valiz incelendi. Valizin R.S.ye ait olduğu tespit edildi ve içinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.