Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı, tramvay seferleri kısa süreliğine durdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:51
Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde gerçekleşen kazada iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişiler tedavi altına alındı.

A.P. idaresindeki 38 AJG 400 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BY 0198 plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar tramvay yoluna girdi.

Kaza ihbarının yapılması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bir süre duran tramvay seferleri, otomobillerin güzergah üzerinden çekilmesiyle yeniden başladı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

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